Экономист назвал позитивным улучшение Всемирным банком прогноза роста ВВП России

Опрошенные RT экономисты прокомментировали информацию о том, что Всемирный банк скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024—2025 годах в сторону повышения.

Как пояснил Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, ещё недавно Всемирный банк прогнозировал темпы роста в России в 2024 году ниже 2%.

«Теперь повысил почти до 3%. Скорее всего, потому, что в I квартале российский ВВП вырос на 5,4% в годовом выражении. Видимо, в ВБ этого не ожидали. Рост экономики происходит за счёт роста в обрабатывающей промышленности, благодаря гособоронзаказу, бюджетным субсидиям и импортозамещению. Также хороший рост показывает электроэнергетика, розничная торговля и сфера услуг», — объяснил собеседник RT.

Немалую роль в росте ВВП играет строительство, особенно строительство жилья, заявил эксперт.

«Имеют также значение национальные проекты, которые добавляют к темпам роста ВВП не менее 0,1 процентного пункта в год. У России хороший инвестиционный потенциал. Государство поддерживает многие перспективные стартапы за счёт фонда развития промышленности Минпромторга. Крупные национальные проекты, например строительство портов, железных дорог, федеральных трасс, частично финансируются из ФНБ. А рост зарплат и внедрение новых технологий стимулируют развитие производительности труда», — добавил специалист.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, такой прогноз Всемирного банка можно расценивать даже как «пониженный».

«Я думаю, что это пониженный прогноз. Потому что, исходя из ситуации первого квартала, исходя из данных по апрелю, мы всё-таки идём где-то в районе трёх, а может быть, трёх с небольшим процентов. Это интересно, их послушать, конечно, надо, но всё-таки давайте рассчитывать на те прогнозы, которые дают наши регуляторы, которые даёт наше правительство. Потому что, конечно, и Минэкономики, и Центральный банк, и Минфин, и Счётная палата более компетентны, чем международные организации», — посоветовал экономист.

Но в любом случае, по его словам, это позитивно, что «они повышают наш прогноз».

«Это нормальная реакция на ту динамику, которую показывает наша экономика вот по результатам четырёх месяцев даже. Они примерно четыре, а то и пять прогнозов дают в течение года, то есть они всегда корректируют, следят за нашими прогнозами, за нашими данными и наверняка поднимут в сторону увеличения, там может быть на две-три десятых», — заключил Остапкович.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024—2025 годах в сторону повышения.

Отмечается, что в 2024 году в России ожидается экономический рост на 2,9%.