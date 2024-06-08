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Сечин заявил о «фантомных баррелях» нефти на рынке

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин связал снижение цен на нефть после решений ОПЕК+ с наличием на рынке «фантомных баррелей».
Сечин заявил о «фантомных баррелях» нефти на рынке
  • РИА Новости

Как он сказал во время своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума, формирование резервов как западными, так и ближневосточными компаниями может быть ожиданием серьёзных изменений рынка.

«Наличие таких фантомных баррелей, способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участниц.

Ранее сообщалось, что в ОПЕК+ согласовали продление добровольных сокращений добычи нефти.

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