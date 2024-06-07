Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнётся с 1 февраля

Индексация пенсий работающих пенсионеров начнётся с 1 февраля 2025 года.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Предположительно, индексация пенсий для работающих пенсионеров начнётся с 1 февраля 2025 года», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года.