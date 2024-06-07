Путин заявил о вступлении глобальной экономики в эпоху кардинальных перемен

Российский лидер во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о вступлении глобальной экономики в эпоху кардинальных перемен.

«Глобальная экономика вступила в эпоху серьёзных, кардинальных перемен: формирует многополярный мир с новыми центрами роста, инвестиционными и финансовыми связями между государствами и компаниями. Экономика России реагирует на эти вызовы и также динамично меняется, обретает большую силу и устойчивость», — сказал он.

По словам российского лидера, в огромной степени достижения российской экономики являются заслугой инженеров, рабочих, управленцев, предпринимателей и т. д.

«Мы будем наращивать позитивные изменения в обществе и экономике», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия опередила Японию и оказалась на четвёртом месте по размеру ВВП и паритету покупательной способности.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.