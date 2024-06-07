Путин: регионам до 2030 года дадут инфраструктурных кредитов на 2,5 трлн рублей

Российский лидер во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что объём выдачи инфраструктурных кредитов регионам из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 трлн рублей.

«Для мощного и долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты», — сказал он.

По его словам, портфель соответствующих кредитов со следующего года будет увеличен.

«Этот портфель будет расти на не менее чем 250 млрд рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 трлн рублей», — отметил он.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.