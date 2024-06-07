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Путин: регионам до 2030 года дадут инфраструктурных кредитов на 2,5 трлн рублей

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Российский лидер во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что объём выдачи инфраструктурных кредитов регионам из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 трлн рублей.
Путин: регионам до 2030 года дадут инфраструктурных кредитов на 2,5 трлн рублей
  • РИА Новости

«Для мощного и долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты», — сказал он.

По его словам, портфель соответствующих кредитов со следующего года будет увеличен.

«Этот портфель будет расти на не менее чем 250 млрд рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 трлн рублей», — отметил он.

RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.

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