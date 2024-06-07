Путин: регионам до 2030 года дадут инфраструктурных кредитов на 2,5 трлн рублей
- РИА Новости
«Для мощного и долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты», — сказал он.
По его словам, портфель соответствующих кредитов со следующего года будет увеличен.
«Этот портфель будет расти на не менее чем 250 млрд рублей ежегодно. А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 трлн рублей», — отметил он.
RT ведёт трансляцию сессии ПМЭФ.