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Аналитик: стоимость нефти начала корректироваться после падения в начале недели

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Анастасия Румянцева
Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets, спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться цены на нефть в ближайшее время.
Аналитик: стоимость нефти начала корректироваться после падения в начале недели
  • Gettyimages.ru

«Стоимость нефти начала корректироваться после падения в начале текущей недели. Вчера цена на баррель Brent увеличилась уже до $80,08 с $78,67 днём ранее. На среднесрочные перспективы продолжают влиять последствия последнего заседания ОПЕК+, а также нестабильный спрос на нефть со стороны мировых потребителей, особенно США, и это не способствует оптимизму на рынке», — объяснил эксперт.

Позитивным фактором остаётся относительная слабость доллара, обусловленная в основном слабыми экономическими данными США последних недель, добавил он.

«С точки зрения технического анализа водоразделом покупок и продаж в настоящее время является отметка $90,7», — заключил собеседник RT.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что цена на нефть в мире в 2024 году составит $80—85 за баррель.

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