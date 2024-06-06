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В Москве количество МСП выросло на 5,5% за год

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Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на полях XXVII Петербургского международного экономического форума заявила, что за год в столице количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось на 5,5% — до 926,6 тыс.
В Москве количество МСП выросло на 5,5% за год
  • Gettyimages.ru

«На начало мая в реестре субъектов МСП было зарегистрировано 435,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 10,4% превышает показатель начала мая 2023-го», — приводятся её слова на сайте mos.ru.

Число юрлиц составило 490,7 тыс. — на 1,4% больше, чем годом ранее, уточнила Багреева.

Она также отметила, что столица — крупнейший субъект по числу предпринимателей, на неё приходится свыше 14% от общего числа субъектов МСП, зарегистрированных в стране.

Из них более 95% (885,4 тыс.) — это микропредприятия с годовым доходом менее 120 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области в текущем году социальный статус получили 870 предпринимателей малого и среднего бизнеса.

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