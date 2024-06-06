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Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил о намерении ведомства продать изъятые в доход государства активы.
Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующие задачи уже поставили Росимуществу.

Отдельно Силуанов заявил об отсутствии у властей страны планов держать данные активы или управлять ими.

23 мая сообщалось, что практически все активы группы «Макфа» уже перешли в собственность России.

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