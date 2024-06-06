Силуанов: Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать», — цитирует его ТАСС.
По его словам, соответствующие задачи уже поставили Росимуществу.
Отдельно Силуанов заявил об отсутствии у властей страны планов держать данные активы или управлять ими.
23 мая сообщалось, что практически все активы группы «Макфа» уже перешли в собственность России.