Путин: товарооборот России и Белоруссии составляет почти $50 млрд
Товарооборот России и Белоруссии составляет $48 млрд, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с главами информагентств.
- РИА Новости
«Это приличный объём... Вот эти экономические отношения — они очень диверсифицированы», — подчеркнул Путин.
Настрой обществ с обеих сторон в отношениях Минска и Москвы всегда позволяет найти решения на все вопросы, отметил глава государства.
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