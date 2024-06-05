RT в Telegram
Подпишись

Путин: товарооборот России и Белоруссии составляет почти $50 млрд

Короткая ссылка
Товарооборот России и Белоруссии составляет $48 млрд, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с главами информагентств.
Путин: товарооборот России и Белоруссии составляет почти $50 млрд
  • РИА Новости

«Это приличный объём... Вот эти экономические отношения — они очень диверсифицированы», — подчеркнул Путин.

Настрой обществ с обеих сторон в отношениях Минска и Москвы всегда позволяет найти решения на все вопросы, отметил глава государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить