Путин: товарооборот России и Белоруссии составляет почти $50 млрд

Товарооборот России и Белоруссии составляет $48 млрд, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с главами информагентств.

«Это приличный объём... Вот эти экономические отношения — они очень диверсифицированы», — подчеркнул Путин.

Настрой обществ с обеих сторон в отношениях Минска и Москвы всегда позволяет найти решения на все вопросы, отметил глава государства.