Стенд «Молдавский двор» заработает на ПМЭФ 5 июня

Стенд «Молдавский двор» 5 июня начнёт работу на полях Петербургского международного экономического форума.

Стенд приглашает познакомиться с богатой культурой, историческими традициями и современной жизнью республики. Ежедневно здесь будет проводиться дегустация молдавского вина и этнической кухни, живая музыка, танцы в национальных костюмах, фотозона с живыми цветами.

С 10:00 в течение первого дня работы форума состоятся представления для гостей «Молдавского двора».

6 и 7 июня на стенде пройдут сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности», «Традиционные ценности как показатель здорового общества» и «Восток или Запад: в чём сила ЕАЭС».

В качестве спикеров выступят в том числе глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Молдавский двор» расположен в пассаже павильона Е — стенд e3.