Стоимость импортированного Евросоюзом угля в январе — марте выросла до €184
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Эмбарго на поставки российского угля были введены властями ЕС 10 августа 2022 года. В начале 2024 года среднемесячные траты стран Евросоюза на каменный уголь составили €1,1 млрд против €987 млн евро в 2021 году.
За этот же период объём закупок упал на 29%, до 5,85 млн т в среднем за месяц против 8,24 млн т в 2021 году, пишет агентство.
В январе прошлого года компания RBCT — оператор угольного экспортного терминала в Ричардс-Бей — заявила, что ЮАР существенно увеличила экспорт угля в страны Европы.