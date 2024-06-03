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Стоимость импортированного Евросоюзом угля в январе — марте выросла до €184

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Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе — марте, выросла до €184. До санкций против России его цена составляла примерно €120, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты.
Стоимость импортированного Евросоюзом угля в январе — марте выросла до €184
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Эмбарго на поставки российского угля были введены властями ЕС 10 августа 2022 года. В начале 2024 года среднемесячные траты стран Евросоюза на каменный уголь составили €1,1 млрд против €987 млн евро в 2021 году.

За этот же период объём закупок упал на 29%, до 5,85 млн т в среднем за месяц против 8,24 млн т в 2021 году, пишет агентство.

В январе прошлого года компания RBCT — оператор угольного экспортного терминала в Ричардс-Бей — заявила, что ЮАР существенно увеличила экспорт угля в страны Европы.

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