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Аналитик объяснил ослабление рубля по отношению к евро и доллару

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Полина Полетаева
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT обосновал падение курса рубля «уходом поддерживающих факторов».
Аналитик объяснил ослабление рубля по отношению к евро и доллару
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Во-первых, прошёл пик уплаты налогов. Во-вторых, из-за предыдущего укрепления рубля, которое длилось неделю, снизился объём обязательной к продаже выручки экспортёрами. Компании выручили меньше в рублях», — рассказал специалист.

Он добавил, что если рассматривать в разрезе валютных пар, то рубль ослаб относительно доллара из-за устойчивого тренда к снижению стоимости нефти.

«Это означает меньший объём поступлений в российский бюджет от продажи нефти и газа. Отчасти тренд сформировался под влиянием обнародования новых крупных запасов нефти в США, что мгновенно снизило котировки», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 24 мая.

Евро вырос до 97,46 рубля.

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