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Всемирный банк: Россия стала четвёртой экономикой мира

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Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвёртой экономикой мира.

Об этом говорят расчёты РИА Новости, сформированные на данных Всемирного банка.

Отмечается, что Россия заняла четвёртое место в 2021 году с долей в 3,8% от мирового ВВП. Спустя несколько лет она сохранила текущую позицию.

Таким образом, Россия обошла Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%).

Лидерство в экономической области в 2021—2023 годах сохраняет КНР, ВВП которой равен 35 трлн по итогам прошлого года. Второе место занимают США (27,4 трлн в 2023 году), а третье — Индия (14,6 трлн).

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российскую экономику не сломить никакими санкциями и эмбарго.

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