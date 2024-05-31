Всемирный банк: Россия стала четвёртой экономикой мира

Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвёртой экономикой мира.

Об этом говорят расчёты РИА Новости, сформированные на данных Всемирного банка.

Отмечается, что Россия заняла четвёртое место в 2021 году с долей в 3,8% от мирового ВВП. Спустя несколько лет она сохранила текущую позицию.

Таким образом, Россия обошла Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%).

Лидерство в экономической области в 2021—2023 годах сохраняет КНР, ВВП которой равен 35 трлн по итогам прошлого года. Второе место занимают США (27,4 трлн в 2023 году), а третье — Индия (14,6 трлн).

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российскую экономику не сломить никакими санкциями и эмбарго.