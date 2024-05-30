Международные резервы России выросли до $605,9 млрд
Об этом говорится в материалах Банка России.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 24 мая 2024 года составили $605,9 млрд, увеличившись за неделю на $2,2 млрд, или на 0,4%», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что изменения произошли преимущественно под воздействием положительной переоценки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого России и Центробанку в связи с недружественными действиями США.