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Международные резервы России выросли до $605,9 млрд

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Международные резервы России к 24 мая увеличились до $605,9 млрд.

Об этом говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 24 мая 2024 года составили $605,9 млрд, увеличившись за неделю на $2,2 млрд, или на 0,4%», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что изменения произошли преимущественно под воздействием положительной переоценки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого России и Центробанку в связи с недружественными действиями США.

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