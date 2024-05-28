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Турецкие банки планируют увеличить приём платежей из России

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Банки Турции пообещали расширить приём платежей из России в ближайшее время.
Турецкие банки планируют увеличить приём платежей из России
  • Gettyimages.ru
  • © Gwengoat

Об этом газете «Известия» рассказал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

По его словам, в список разрешённых товаров могут добавить продукцию народного потребления и электронику. 

Разумовский сообщил, что договорённости с турецкими финансовыми организациями на словах были достигнуты в мае, но операций по новому перечню пока не было. 

Ранее турецкие власти заявили, что сделки с Россией по поставке газа помогли Анкаре избежать энергетического кризиса.

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