Путин: Россия и Белоруссия достигли определённых договорённостей по энергетике
- РИА Новости
«Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений. Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе. Есть определённые договорённости», — заявил Путин, выступая на российско-белорусских переговорах в расширенном составе.
Он выразил уверенность, что все договорённости будут исполнены.
Путин также отметил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.