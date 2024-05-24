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Путин: Россия и Белоруссия достигли определённых договорённостей по энергетике

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Президент России Владимир Путин сообщил о достижении определённых договорённостей в сфере энергетики между Россией и Белоруссией.
Путин: Россия и Белоруссия достигли определённых договорённостей по энергетике
  • РИА Новости

«Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений. Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе. Есть определённые договорённости», — заявил Путин, выступая на российско-белорусских переговорах в расширенном составе.

Он выразил уверенность, что все договорённости будут исполнены.

Путин также отметил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.

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