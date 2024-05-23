Международные резервы России выросли до $603,7 млрд

Международные резервы России с 10 мая по конец дня 17 мая увеличились на $5,3 млрд, или на 0,9%, и составили $603,7 млрд.

Об этом говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 17 мая 2024 года составили $603,7 млрд, увеличившись за неделю на $5,3 млрд, или на 0,9%», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что изменения произошли преимущественно под воздействием положительной переоценки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого России и Центробанку в связи с недружественными действиями США.