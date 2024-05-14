Депутат Аксаков рассказал о самых безопасных вкладах

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о самых безопасных вкладах.

«Самые безопасные вклады гарантируют самые безопасные банки, они же самые надёжные. Чем выше рейтинг банка, чем более высоко он оценивается рейтинговыми агентствами, тем больше гарантии того, что ваш вклад будет цел и невредим. Условно говоря, речь идёт о первой двадцатке или тридцатке банков», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в настоящее время банки предлагают очень серьёзные проценты.

Как отметил Аксаков, он бы также обратил внимание на предложения, связанные с цифровыми финансовыми активами.

«Они сейчас тоже предлагаются, но важно смотреть, насколько солидные компании размещают эти новые инструменты на рынке», — добавил депутат.

Ранее консультант по финансам, инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала о способах, которые можно применить для того, чтобы скопить сумму на какие-либо цели.