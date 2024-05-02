Делегация Крыма приняла участие в Iran Expo — 2024

Делегация Крыма посетила Iran Expo — 2024, где ознакомилась с экспозициями и провела ряд переговоров.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Делегацию возглавил Георгий Мурадов, зампред Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте России. Иран также посетил министр промышленной политики региона Анушаван Агаджанян.

На переговорах обсуждались вопросы, касающиеся поставки крымской продукции в Иран и иранской продукции в республику.

Ранее 360.ru сообщал, что на Кантонской выставке в Китае представили продукцию из Подмосковья.