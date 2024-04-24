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Минфин подал иск о приостановке корпоративных прав владельца Альфа-банка с Кипра

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Минфин России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о приостановке корпоративных прав иностранных владельцев Альфа-банка и «АльфаСтрахования». Отмечается, что речь идёт об Alfastrakhovanie Holdings Limited и кипрской ABH Financial Limited.
Минфин подал иск о приостановке корпоративных прав владельца Альфа-банка с Кипра
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что это позволит исключить препятствия для деятельности АО «Альфа-банк» и АО «АльфаСтрахование» на российском финансовом рынке.

В марте правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в него вошли шесть холдингов.

Как сообщалось, акционеры экономически значимых организаций через арбитражный суд смогут переводить в российскую юрисдикцию доли иностранных акционеров.

В список попали структуры, связанные с Альфа-банком, «Пятёрочкой», «Азбукой вкуса» и др.

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