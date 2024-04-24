Минфин подал иск о приостановке корпоративных прав владельца Альфа-банка с Кипра
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Об этом пишет РБК.
Отмечается, что это позволит исключить препятствия для деятельности АО «Альфа-банк» и АО «АльфаСтрахование» на российском финансовом рынке.
В марте правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), в него вошли шесть холдингов.
Как сообщалось, акционеры экономически значимых организаций через арбитражный суд смогут переводить в российскую юрисдикцию доли иностранных акционеров.
В список попали структуры, связанные с Альфа-банком, «Пятёрочкой», «Азбукой вкуса» и др.