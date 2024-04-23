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Промышленники Узбекистана посетят предприятия Прикамья

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что представители промышленных компаний Узбекистана посетят регион, чтобы перенять опыт работы предприятий Прикамья.
Промышленники Узбекистана посетят предприятия Прикамья
  • РИА Новости

Об этом глава региона, который находится с рабочим визитом в республике, сообщил в своём Telegram-канале, передаёт URA.RU.

Губернатор рассказал, что в ходе рабочей встречи с министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым была достигнута договорённость о создании совместной рабочей группы, в которую войдут специалисты Минэнерго республики и Узбекнефтегаза.

«Они посетят Пермский край и познакомятся с нашими компаниями и их разработками», — сообщил Махонин.

Помимо этого, он провёл встречу с главами Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областей и обсудил вопросы развития промкооперации и создание совместных предприятий в этих территориях.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».

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