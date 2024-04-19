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Силуанов заявил об угрозах из-за уровня дефицита бюджетов и госдолга стран мира

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что уровни дефицитов бюджета и госдолга в мировой экономике угрожают среднесрочным перспективам роста.

Как говорится на сайте Минфина, министр отметил, что ключевые риски заключаются в беспрецедентных уровнях бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах. Неустойчивая фискальная политика в этих странах имеет глобальные побочные эффекты, приводит к повышению стоимости заимствований, усиливает волатильность валютных курсов и потоков капитала.

«Сегодня есть два пути. Можно распадаться на блоки и двигаться по пути деглобализации, что не решит проблемы, а только их усугубит. Или перейти от фрагментации к принципам глобализации, снимать мешающие росту барьеры и ограничения», — добавил Силуанов.

Ранее глава Минфина России заявил, что предложения о конфискации российских активов подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой.

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