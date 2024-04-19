Аналитик Шнейдерман: текущие уровни цены нефти комфортны для России

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов и руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть.

Антонов отметил, что на рынке нефти на минувшей неделе преобладала повышенная волатильность «на фоне ирано-израильского конфликта и ралли доллара».

«Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть, в то время как ужесточение денежно-кредитной политики ФРС ограничивает рост. Технический анализ указывает на преимущество покупателей, поэтому при сохранении геополитических рисков можно ожидать дальнейшего повышения цен до $91,6 за баррель», — считает он.

Шнейдерман отмечает понижение цен на нефть марки Brent до $88—89 за баррель, связанное «с неожиданно резким ростом коммерческих запасов нефти в США».

«Текущие уровни цены нефти вполне комфортны для России. Это значит, что Россия экспортирует Urals по $73—75 за баррель минимум. Так что цена вполне комфортная, она превышает $60 за баррель. На следующей неделе можно ожидать колебаний цены в рамках $84—93 за баррель на фоне весьма волатильного спроса и быстро меняющейся геополитической обстановки», — объяснил аналитик.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $88 за баррель впервые с 2 апреля 2024 года.