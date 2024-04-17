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Экономист Ракша прокомментировал динамику курса доллара

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Экономист Денис Ракша высказался о динамике курса доллара.
Экономист Ракша прокомментировал динамику курса доллара
  • РИА Новости

«Доллар на протяжении последней недели или немножко больше активно растёт по отношению ко всем мировым валютам. Это объясняется... тем, что инфляция в Соединённых Штатах оказалась выше ожидаемой. Это значит, что Федеральная резервная система вряд ли скоро начнёт смягчение денежно-кредитной политики», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, при высокой ставке, которая есть сейчас и будет, видимо, ещё на протяжении достаточно длительного периода, курс доллара остаётся высоким.

Ещё одним фактором, который мог привести к росту курса американской валюты, стали цены на нефть.

Ранее экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью URA.RU выразил мнение, что курс доллара может вырасти до 97 рублей в мае.

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