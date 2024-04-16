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Еврокомиссия признала, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену

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Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС заявил, что европейские страны платят за импорт газа астрономическую цену.
Еврокомиссия признала, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя ЕК, траты государств Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие расходы США и КНР. Это негативно сказывается на конкурентоспособности промышленности ЕС в мире. Именно высокие цены на энергетику являются одной из главных причин высокой инфляции в Европе.

«ЕС переключился с одного крупного поставщика газа, которым была Россия, на сеть различных международных поставщиков... Нужно сравнивать цены на газ в ЕС с ценами в Китае и США, а там цены в три-четыре раза ниже», — сказал он.

По его словам, давление на европейскую энергоёмкую промышленность огромно.

«Это сверхастрономические суммы», — сказал Шефчович о тратах стран ЕС на энергетический импорт.

Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России.

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