Еврокомиссия признала, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену
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Об этом пишет ТАСС.
По словам представителя ЕК, траты государств Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие расходы США и КНР. Это негативно сказывается на конкурентоспособности промышленности ЕС в мире. Именно высокие цены на энергетику являются одной из главных причин высокой инфляции в Европе.
«ЕС переключился с одного крупного поставщика газа, которым была Россия, на сеть различных международных поставщиков... Нужно сравнивать цены на газ в ЕС с ценами в Китае и США, а там цены в три-четыре раза ниже», — сказал он.
По его словам, давление на европейскую энергоёмкую промышленность огромно.
«Это сверхастрономические суммы», — сказал Шефчович о тратах стран ЕС на энергетический импорт.
Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России.