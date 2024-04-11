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ЦБ: профицит внешней торговли России в I квартале вырос до $31,1 млрд

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В Центробанке России подготовили предварительный отчёт, в котором говорится, что профицит внешней торговли России в I квартале вырос до $31,1 млрд.
ЦБ: профицит внешней торговли России в I квартале вырос до $31,1 млрд
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС со ссылкой на материал российского финансового регулятора, профицит внешней торговли страны в I квартале 2024 года увеличился на 2,3%, до $31,1 млрд против $30,4 млрд годом ранее.

Уточняется, что профицит внешней торговли России по итогам января — марта 2024 года увеличился на $3,8 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $16,7 млрд.

Ранее ЦБ сообщил, что внешний долг России на 1 апреля 2024 года снизился на $12,8 млрд и составил $304 млрд.

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