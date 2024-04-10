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ТПП Тюменской области откроет представительство в Узбекистане

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Бизнес Тюменской области сможет по упрощённой схеме открывать свои представительства в Республике Узбекистан при посредничестве торгово-промышленной палаты (ТПП) региона.
ТПП Тюменской области откроет представительство в Узбекистане
  • Gettyimages.ru

«Представительство будет преследовать две ключевые цели. Первая — помощь в регистрации в Узбекистане юридических лиц, связанных с предприятиями Тюменской области. И вторая — помощь в аренде производственно-складских помещений», — сообщила URA.RU вице-президент региональной ТПП Екатерина Ульянцева.

Она отметила, что решение об открытии представительства региональной ТПП было принято по итогам множества поездок с бизнес-миссиями.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».

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