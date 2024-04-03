Годовой ВВП России в феврале вырос на 7,7% после 4,6% в январе

Годовой ВВП России в феврале 2024 года превысил уровень февраля прошлого года на 7,7%.

Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

«В феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% после 4,6% в январе... К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7%», — отмечается в обзоре.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России в прошлом году составил 3,6%, а это вдвое выше среднего показателя у государств с развитой экономикой.