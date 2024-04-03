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Инфляция в России в годовом выражении на 1 апреля составила 7,62%

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Инфляция в России в годовом выражении на 1 апреля составила 7,62%, сообщили в Минэкономразвития.
Инфляция в России в годовом выражении на 1 апреля составила 7,62%
  • РИА Новости

«За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%», — говорится в обзоре.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

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