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Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

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Основатель нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes.
Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes
  • РИА Новости

Как уточняется, за последний год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд.

На второй строчке рейтинга — председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон с состоянием в $27,4 млрд (+$5,8 млрд).

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних $505 млрд до $576,8 млрд.

Ранее появилась информация, что председатель совета директоров «Группы Астра» Денис Фролов стал долларовым миллиардером после резкого скачка вверх акций этой компании. До него долларовым миллиардером стал Евгений Касперский, который владеет «Лабораторией Касперского».

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