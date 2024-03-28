Эксперт Правосудов прокомментировал ситуацию с потреблением газа на Украине

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию с потреблением газа на Украине.

«Добывает страна примерно 19 млрд кубометров газа в год, т. е. при нынешнем потреблении Киев вполне может обеспечить баланс спроса и предложения. Руководство Украины уже неоднократно говорило о том, что им импортный газ особо и не нужен. Сложно ждать существенного роста потребления при сворачивающейся промышленности и бешенном оттоке населения. Он может появиться лишь с прекращением военных действий и кардинальных изменений на этой территории. Что же касается перспектив добычи газа на Украине, то они, если послушать украинских чиновников, смехотворны. В последнее время они вообще перешли на тему производства водорода», — сказал он в комментарии oilcapital.ru.

Правосудов также отметил, что Киев открыто говорит в последние годы о нежелании быть импортёром газа. Украина хочет хранить газ в своих ПХГ для европейских потребителей и зарабатывать на этой услуге.

Ранее сообщалось, что повреждения получила наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ газа на Украине.