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Аналитик Зварич прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке

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Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич прокомментировал сообщение о том, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
Аналитик Зварич прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке
  • РИА Новости

«Сейчас если мы и увидим какие-то изменения в ставках по депозитам, то скорее можно будет говорить о шагах отдельных кредитных организаций, которые будут подстраивать линейки вкладов под свои потребности в ликвидности», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, кредитные организации могут как повышать ставки по отдельным срокам, так и снижать их.

Как отметил Зварич, самые привлекательные предложения остаются во вкладах на три и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

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