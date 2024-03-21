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«Газпром» начал соединять газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток

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«Газпром» начал соединять газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Это проводится в рамках реализации проекта «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».
«Газпром» начал соединять газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток
  • РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время «Газпромом» реализуется первоочередной этап проекта.

Он предусматривает соединение действующих магистральных газопроводов «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

«Для этого в 2024 году начато строительство участка Белогорск — Хабаровск «Восточной системы газоснабжения», — заявили в «Газпроме». 

Протяжённость участка составит более 800 км. Также проводятся проектно-изыскательские работы по другим участкам.

В начале февраля «Газпром» в четвёртый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай.

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