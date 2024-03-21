Товарооборот России и Японии в феврале сократился на 16,5%

Товарооборот России и Японии в феврале 2024 года по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период прошлого года, сократился на 16,5% — до 104,1 млрд иен (около $690 млн).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты на основе данных японского Министерства финансов.

По данным агентства, в феврале импорт из России снизился на 10,2%, а объём экспорта из Японии в Россию упал на 33,6%.

Отмечается, что такие показатели связаны с сокращением поставок российских энергоресурсов и с падением экспорта из Японии различной продукции, в первую очередь машин.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Японией в 2023 году снизился на 45,3% — до отметки в 1,43 трлн иен.