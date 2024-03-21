Товарооборот России и Японии в феврале сократился на 16,5%
- © AP Photo / Kiichiro Sato
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты на основе данных японского Министерства финансов.
По данным агентства, в феврале импорт из России снизился на 10,2%, а объём экспорта из Японии в Россию упал на 33,6%.
Отмечается, что такие показатели связаны с сокращением поставок российских энергоресурсов и с падением экспорта из Японии различной продукции, в первую очередь машин.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Японией в 2023 году снизился на 45,3% — до отметки в 1,43 трлн иен.