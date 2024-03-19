RT в Telegram
Подпишись

Вклад туротрасли в экономику Приморья превысил 100 млрд рублей в 2023 году

Короткая ссылка
В Приморском крае вклад туристического сектора в экономику региона оценивается в 107,46 млрд рублей по итогам 2023 года. Это 6,7% от валового регионального продукта края.
Вклад туротрасли в экономику Приморья превысил 100 млрд рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Эксперты связывают это с увеличением внутреннего и въездного туристического потока, в том числе с открытием границы с Китаем.

Оборот платных услуг в сфере размещения и туристических услуг за год вырос на 22,5% — до 19,2 млрд рублей. А численность работников в отрасли в 2023 году превысила 41 тыс. человек, что на 12,5% больше, чем в 2022-м.

Кроме того, в 2023 году Приморье привлекло 519,9 млн рублей инвестиций на развитие отрасли. Регион принял участие в 79 проектах и мероприятиях федерального и международного уровня.

Ранее RIA56 сообщало, что заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» подали 169 жителей Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить