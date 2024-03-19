Вклад туротрасли в экономику Приморья превысил 100 млрд рублей в 2023 году

В Приморском крае вклад туристического сектора в экономику региона оценивается в 107,46 млрд рублей по итогам 2023 года. Это 6,7% от валового регионального продукта края.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Эксперты связывают это с увеличением внутреннего и въездного туристического потока, в том числе с открытием границы с Китаем.

Оборот платных услуг в сфере размещения и туристических услуг за год вырос на 22,5% — до 19,2 млрд рублей. А численность работников в отрасли в 2023 году превысила 41 тыс. человек, что на 12,5% больше, чем в 2022-м.

Кроме того, в 2023 году Приморье привлекло 519,9 млн рублей инвестиций на развитие отрасли. Регион принял участие в 79 проектах и мероприятиях федерального и международного уровня.

Ранее RIA56 сообщало, что заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» подали 169 жителей Оренбургской области.