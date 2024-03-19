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Во Владивостоке обсудили план развития города и отметили достижения

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Мэр Владивостока Константин Шестаков в ходе ежегодного отчёта заявил, что в прошедшем году удалось достичь высоких результатов в развитии города по самым разным направлениям.

Особую роль Владивостока как крупнейшего центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко, присутствовавший на отчёте мэра, пишет zr.media.

Шестаков отметил, что город стал комфортнее, повысилось качество жизни, улучшилась городская среда, а изменения происходят рекордными темпами.

«2023 год — знаковый. Благодаря личному участию нашего президента был утверждён план развития города до 2030 года», — отметил в ходе отчёта мэр.

План включает новые транспортные развязки, микрорайоны и прочие зоны развития.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

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