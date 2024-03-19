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Куба и Россия продолжат развивать совместное производство рома

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Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что совместное российско-кубинское производство рома началось в Абрау-Дюрсо.
Куба и Россия продолжат развивать совместное производство рома
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, учитывая то, что развитие предпринимательских отношений между странами сегодня находится в центре внимания обоих правительств, такое развитие в области производства рома тоже будет иметь место.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил, что российская сторона готова увеличить число рейсов на Кубу в случае наличия спроса у туристов.

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