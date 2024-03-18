Аналитик: драйверами роста цен на нефть выступили признаки высокого спроса в США

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, объяснил в беседе с RT данные, согласно которым цена на нефть марки Brent впервые с 6 ноября прошлого года достигла $86 за баррель.

«На минувшей неделе цены на нефть марки Brent продемонстрировали уверенный рост. За неделю нефть марки Brent подорожала чуть более чем на 4%. Драйверами роста выступили признаки высокого спроса на нефть в США, а также позитивные прогнозы спроса на чёрное золото в 2024 году от Международного энергетического агентства», — отметил аналитик.

По его прогнозу, «вероятность увидеть Brent на $96,5 к концу мая оценивается более чем в 80%».

«Сейчас на нефтяном рынке начинают срабатывать технические сигналы на рост, поэтому негативные факторы могут игнорироваться. В свою очередь, рубль может ослабнуть до 97 рублей за доллар. Кроме того, после завершения выборов рублю вряд ли будут помогать, пока он не пройдёт психологический уровень 100 рублей за доллар», — рассказал эксперт.

В свою очередь, Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования», отметил, что за эталонную нефть марки Brent сейчас дают на бирже порядка $86,08.

«И это в целом пока ещё держится в пределах среднего показателя последних десятилетий. Страны ОПЕК+ в последнее время проводят совершенно однозначную политику: их усилия направлены скорее на поддержание доходности, чем на балансировку рынка. США же, на мой взгляд, не смогут «выбросить» на рынок достаточно углеводородов, чтобы полностью парировать возможные эффекты. Так что, на мой взгляд, с наибольшей вероятностью цены в ближайший год будут стремиться к порогу в $110 за баррель», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые с 6 ноября прошлого года достигла $86 за баррель.