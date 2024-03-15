Аналитик Антонов: нефть может достичь отметки в $87,5 за баррель

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть.

Аналитик отметил, что на нефтяном рынке «в четверг произошёл значительный рост котировок и поддержку ценам оказали технические факторы, сохраняющиеся геополитические риски, а также повышение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть».

«Покупатели нефти смогли пробить важное сопротивление на уровне $84 за баррель. МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2024 году на 200 тысяч баррелей в сутки до 103,2 млн баррелей в сутки. На следующей неделе нефть может достичь отметки в $87,5 за баррель. При благоприятном внешнем фоне — $88,5», — поделился Антонов.

Ранее цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября 2023 года.