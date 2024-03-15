Кабмин утвердил обновлённую стратегию в области цифровой трансформации ТЭК
Среди приоритетов обновлённого стратегического направления в правительстве назвали осуществление цифровой трансформации ТЭК на основе российских информационно-коммуникационных технологий, а также формирование единой отраслевой технической политики в области этих технологий.
Помимо этого, обновлённая стратегия предусматривает развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, а также введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли и автоматизацию процессов их взаимодействия с органами государственной власти.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России.