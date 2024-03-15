RT в Telegram
Подпишись

Кабмин утвердил обновлённую стратегию в области цифровой трансформации ТЭК

Короткая ссылка
Правительство России утвердило обновлённое стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Среди приоритетов обновлённого стратегического направления в правительстве назвали осуществление цифровой трансформации ТЭК на основе российских информационно-коммуникационных технологий, а также формирование единой отраслевой технической политики в области этих технологий.

Помимо этого, обновлённая стратегия предусматривает развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, а также введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли и автоматизацию процессов их взаимодействия с органами государственной власти.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить