Кабмин утвердил обновлённую стратегию в области цифровой трансформации ТЭК

Правительство России утвердило обновлённое стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Среди приоритетов обновлённого стратегического направления в правительстве назвали осуществление цифровой трансформации ТЭК на основе российских информационно-коммуникационных технологий, а также формирование единой отраслевой технической политики в области этих технологий.

Помимо этого, обновлённая стратегия предусматривает развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, а также введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли и автоматизацию процессов их взаимодействия с органами государственной власти.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России.