«Ъ»: Индия приостановила закупки нефти сорта ВСТО
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«Индия резко прекратила закупать премиальные сорта российской нефти — ВСТО и Sokol», — говорится в публикации.
По данным издания, ситуация с закупкой нефти марки ВСТО продолжается два месяца.
ВСТО является сортом нефти с низким содержанием серы, которую Россия поставляет на Восток с месторождений в Восточной Сибири.
Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти.