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«Ъ»: Индия приостановила закупки нефти сорта ВСТО

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Индия на протяжении двух месяцев не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО, пишет газета «Коммерсантъ».
«Ъ»: Индия приостановила закупки нефти сорта ВСТО
  • Gettyimages.ru
  • © zhengzaishuru

«Индия резко прекратила закупать премиальные сорта российской нефти — ВСТО и Sokol», — говорится в публикации.

По данным издания, ситуация с закупкой нефти марки ВСТО продолжается два месяца.

ВСТО является сортом нефти с низким содержанием серы, которую Россия поставляет на Восток с месторождений в Восточной Сибири.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти.

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