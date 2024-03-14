Аналитик Антонов допустил укрепление доллара до 93—94 рублей в перспективе
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На заседании 22 марта Центробанк огласит своё решение по ключевой ставке. По мнению аналитика, которым он поделился с Life.ru, она останется на уровне 16% годовых.
Курс доллара, по его словам, на следующей неделе ожидается на уровне 92,30 рубля.
«Если он будет пройден на следующей неделе, тогда рубль вступит в новую фазу ослабления с целями в районе 93,30 и 94,20. А так в идеале он должен остаться в диапазоне 90—92 рублей», — сказал Антонов.
Он также отметил, что для евро риски сместились в сторону повышения до 101,80. Однако если внешний фон для рубля улучшится, то курс вернётся к 99,10.
Для юаня торговый диапазон составляет 12,50—12,90 рубля, заключил эксперт.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что банкротство — это цивилизованный выход из тупиковой финансовой ситуации, финансовый инструмент, который позволяет освободиться от долгового бремени.