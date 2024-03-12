Песков заявил об отсутствии угрозы из-за роста объёма торговли России с КНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии угрозы из-за роста торговли России с КНР.

«Мы не видим в этом экономических и политических угроз», — сказал он, отвечая на вопрос, опасаются ли в Кремле зависимости Москвы от Пекина.

Песков отдельно напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ставили целью дальнейшее развитие объёма торгово-экономических отношений двух стран и вывод их за горизонт $200 млн ещё до начала СВО.

Ране сообщалось, что товарооборот России и Китая за январь — февраль 2024 года вырос на 9,3%.