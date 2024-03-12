RT в Telegram
Подпишись

Песков заявил об отсутствии угрозы из-за роста объёма торговли России с КНР

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии угрозы из-за роста торговли России с КНР.
Песков заявил об отсутствии угрозы из-за роста объёма торговли России с КНР
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

«Мы не видим в этом экономических и политических угроз», — сказал он, отвечая на вопрос, опасаются ли в Кремле зависимости Москвы от Пекина.

Песков отдельно напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ставили целью дальнейшее развитие объёма торгово-экономических отношений двух стран и вывод их за горизонт $200 млн ещё до начала СВО.

Ране сообщалось, что товарооборот России и Китая за январь — февраль 2024 года вырос на 9,3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить