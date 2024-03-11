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Ульянов назвал юридически ничтожной резолюцию совета МАГАТЭ к России по ЗАЭС

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Резолюция совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывами к Москве по Запорожской АЭС юридически ничтожна. С заявлением об этом выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов назвал юридически ничтожной резолюцию совета МАГАТЭ к России по ЗАЭС
  • РИА Новости

Министерство энергетики Украины 7 марта заявило, что совет управляющих МАГАТЭ поддержал резолюцию, требующую от России покинуть ЗАЭС.

Как отметил Ульянов, новая антироссийская резолюция представляет собой «сугубо политическое решение».

«Поэтому последствий эта резолюция не будет иметь так же, как не имели последствий три предыдущие резолюции на эту тему», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС остаётся шаткой.

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