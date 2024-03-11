Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов для расчётов

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов для международных расчётов.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Уточняется, что закон позволяет использовать в международных расчётах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.

В сентябре 2023 года оссийский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк подготовили пошаговый план для запуска расчётов на базе технологии блокчейн.