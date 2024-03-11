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Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов для расчётов

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Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов для международных расчётов.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Уточняется, что закон позволяет использовать в международных расчётах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. 

В сентябре 2023 года оссийский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк подготовили пошаговый план для запуска расчётов на базе технологии блокчейн.

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