Минфин России заявил о росте ненефтегазовых доходов в январе-феврале

Министерство финансов России заявило, что ненефтегазовые доходы федерального российского бюджета в январе-феврале 2024 года выросли на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3,405 трлн рублей и увеличились на 53,5% год к году», — отмечает Минфин.

Уточняется, что значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали поступления неналоговых доходов единовременного характера — в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов.

Ранее Министерство финансов России заявило, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 млрд рублей и достиг отметки примерно в 12,259 трлн рублей.