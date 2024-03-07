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В Москве предприятия нарастили выпуск электрооборудования вдвое в 2023 году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в минувшем году столичные предприятия нарастили выпуск электрического оборудования на более чем 100% по сравнению с предыдущим, 2022-м.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В текущий момент в городе свыше 130 предприятий по разработке и производству электрического оборудования обеспечивают рабочими местами более 17 тыс. человек, отметил Ефимов.

По его словам, за прошлый год они увеличили объём производства на 106,8% в сравнении с 2022 годом.

«Кроме того, предприятия этой сферы поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год», — добавил Ефимов.

Заводы и фабрики Москвы производят силовые установки, кабельную продукцию, трансформаторы, аккумуляторные батареи, осветительные приборы и другую продукцию.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что в 2023 году столичные обрабатывающие предприятия изготовили продукции на 10,6 трлн рублей.

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