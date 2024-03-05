МВФ: банковский сектор США сталкивается с уязвимостями
- AP
«В банковском секторе США сохраняются уязвимости… Доверие инвесторов к сектору остаётся неустойчивым», — говорится в документе МВФ.
Уточняется, что на данный сектор экономики США активно влияют изменения рыночных ожиданий сроков и темпов снижения процентных ставок в США и значительные потери крупных региональных банков.
Кроме того, в МВФ выразили обеспокоенность высокими нереализованными убытками банковских организаций, вызванными ростом процентных ставок.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.