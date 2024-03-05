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МВФ: банковский сектор США сталкивается с уязвимостями

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В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями после серии крахов крупных финансовых организаций.
МВФ: банковский сектор США сталкивается с уязвимостями
  • AP

«В банковском секторе США сохраняются уязвимости… Доверие инвесторов к сектору остаётся неустойчивым», — говорится в документе МВФ.

Уточняется, что на данный сектор экономики США активно влияют изменения рыночных ожиданий сроков и темпов снижения процентных ставок в США и значительные потери крупных региональных банков.

Кроме того, в МВФ выразили обеспокоенность высокими нереализованными убытками банковских организаций, вызванными ростом процентных ставок.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.

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