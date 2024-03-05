МВФ: банковский сектор США сталкивается с уязвимостями

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что банковский сектор США продолжает сталкиваться с различными уязвимостями после серии крахов крупных финансовых организаций.

«В банковском секторе США сохраняются уязвимости… Доверие инвесторов к сектору остаётся неустойчивым», — говорится в документе МВФ.

Уточняется, что на данный сектор экономики США активно влияют изменения рыночных ожиданий сроков и темпов снижения процентных ставок в США и значительные потери крупных региональных банков.

Кроме того, в МВФ выразили обеспокоенность высокими нереализованными убытками банковских организаций, вызванными ростом процентных ставок.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем федерального бюджета США может не хватить ни на что, кроме как на выплату процентов по долгам.