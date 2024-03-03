Посол Эфиопии в России не увидел проблем в использовании нацвалют в торговле

Россия и Эфиопия могли бы начать использовать национальные валюты во взаимной торговле. Об этом сообщил посол восточноафриканской республики в Москве Чам Угала Урят.

В беседе с РИА Новости он отметил, что не видит каких-либо проблем в переходе стран на расчёты в национальных валютах. Посол выразил надежду на то, что в будущем это станет предметом дискуссий.

«Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России — мы спокойно можем использовать эфиопский быр», — сказал он.

Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда ждут на саммите БРИКС в октябре.