Посол Эфиопии в России не увидел проблем в использовании нацвалют в торговле
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В беседе с РИА Новости он отметил, что не видит каких-либо проблем в переходе стран на расчёты в национальных валютах. Посол выразил надежду на то, что в будущем это станет предметом дискуссий.
«Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России — мы спокойно можем использовать эфиопский быр», — сказал он.
Ранее посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин заявил, что премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда ждут на саммите БРИКС в октябре.