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Костин: крах финансовой системы США когда-нибудь обязательно случится

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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» выразил мнение, что крах системы финансов США когда-нибудь обязательно наступит.

По его словам, доверие к западной финансовой системе уже подорвано.

«Если сегодня Китай, арабские страны даже просто выведут свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее. Всё равно он когда-нибудь состоится при таком долге», — цитирует его ТАСС.

Костин в шутку отметил, что глава Минфина России Антон Силуанов смог бы поправить американский бюджет за несколько лет. При этом он добавил, что в реальности США не намерены заниматься этим сами.

«Поэтому крах обязательно когда-нибудь наступит», — сказал он, отметив, в частности, что без денег и инвестиций других стран американская экономика и финансовый мировой рынок будут выглядеть совсем иначе, нежели сейчас.

В январе глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала пугающим внешний долг США в $34 трлн.

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